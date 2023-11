Ciné rencontre : We are coming, chronique d’une révolution féministe – 2 bd pasteur Figeac, 13 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Documentaire de Nina Faure (1h27)

Une nouvelle génération politise les enjeux autour du corps, de la sexualité et des rapports de genre. Pour deux amies, Nina et Yéléna, cela commence par une prise de conscience. Avec quelques autres, elles se demandent pourquoi, dans une société qui prétend que l’égalité des sexes est déjà là, l’accès au plaisir est si difficile. Elles organisent des groupes de parole, découvrent Notre corps, nous-mêmes, un manuel féministe historique qui leur ouvre de nouvelles portes d’analyse. Elles vont à la rencontre d’enseignantes, éducatrices, sociologues pour tracer pas à pas ce qui finira par être un vrai plan d’attaque. De plus en plus impliquées dans les luttes qui se soulèvent partout, au cœur de ce mouvement féministe qui déferle, elles découvrent un plaisir jusqu’ici insoupçonné, celui de poursuivre une émancipation collective. Le plaisir d’abolir le patriarcat, tout simplement..

2023-11-13 20:30:00 fin : 2023-11-13 . 4 EUR.

2 bd pasteur Astrolabe

Figeac 46100 Lot Occitanie



Documentary by Nina Faure (1:27)

A new generation politicizes the issues surrounding the body, sexuality and gender relations. For two friends, Nina and Ye?le?na, it starts with a realization. Along with a few others, they ask themselves why, in a society that pretends that the equality of the sexes is already there, access to pleasure is so difficult. They organize discussion groups, and discover Notre corps, nous-me?mes, a historical feminist manual that opens up new avenues of analysis. They met with teachers, educators and sociologists to map out a step-by-step plan of attack. Increasingly involved in the struggles being waged everywhere, at the heart of this fermenting feminist movement, they discover a hitherto unsuspected pleasure: that of pursuing collective emancipation. Quite simply, the pleasure of abolishing patriarchy.

Documental de Nina Faure (1:27)

Una nueva generación está politizando las cuestiones relacionadas con el cuerpo, la sexualidad y las relaciones de género. Para dos amigas, Nina y Ye?le?na, comienza con un despertar. Junto con otras personas, se preguntaron por qué, en una sociedad que pretende que la igualdad entre los sexos es un hecho, el acceso al placer era tan difícil. Crearon grupos de debate y descubrieron Notre corps, nous-me?mes, un manual histórico feminista que les abrió nuevas vías de análisis. Se reunieron con profesores, educadores y sociólogos para trazar paso a paso lo que acabaría siendo un verdadero plan de ataque. Cada vez más implicadas en las luchas que se libran por doquier, en el corazón del movimiento feminista en ebullición, descubren un placer hasta entonces insospechado en la búsqueda de la emancipación colectiva. Sencillamente, el placer de abolir el patriarcado.

Dokumentarfilm von Nina Faure (1h27)

Eine neue Generation politisiert die Themen rund um den Körper, die Sexualität und die Geschlechterverhältnisse. Für zwei Freundinnen, Nina und Ye?le?na, beginnt dies mit einer Bewusstwerdung. Zusammen mit einigen anderen fragen sie sich, warum es in einer Gesellschaft, die die Gleichberechtigung der Geschlechter als selbstverständlich ansieht, so schwierig ist, Zugang zu Vergnügen zu finden. Sie organisieren Gesprächsgruppen und entdecken Unser Körper, wir-uns selbst, ein historisches feministisches Handbuch, das ihnen neue Möglichkeiten der Analyse eröffnet. Sie treffen sich mit Lehrern, Erziehern und Soziologen, um Schritt für Schritt einen Plan zu entwerfen, der schließlich zu einem echten Angriffsplan wird. Sie sind immer stärker in die Kämpfe involviert, die sich überall erheben, im Herzen dieser federalistischen Bewegung, die sich auflöst, und entdecken eine bisher ungeahnte Freude, die Freude an der kollektiven Emanzipation. Die Freude, das Patriarchat abzuschaffen, ganz einfach.

