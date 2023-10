Exposition « L’image en circuit court » à Figeac 2 bd pasteur Figeac, 10 novembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Exposition « L’image en circuit court » par le Groupement des photographes et vidéastes professionnels du Lot.

2023-11-10 14:00:00 fin : 2023-11-10 18:00:00. EUR.

2 bd pasteur Astrolabe

Figeac 46100 Lot Occitanie



Exhibition « L’image en circuit court » by the Groupement des photographes et vidéastes professionnels du Lot

Exposición « L’image en circuit court » de la Agrupación de fotógrafos y vidéastas profesionales del Lot

Ausstellung « L’image en circuit court » von der Vereinigung der professionellen Fotografen und Videokünstler des Lot

