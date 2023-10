Ciné-Rencontre – «Au Clémenceau» en présence du réalisateur Xavier Gayan 2 bd pasteur Figeac, 5 novembre 2023, Figeac.

Projection du film «Au Clémenceau» en présence du réalisateur Xavier Gayan, qui en 2022 était venu présenter son documentaire

«Roland Gori, une époque sans esprit».

Au Clémenceau

Documentaire de Xavier Gayan

Ils s’appellent Gérard, Choukri ou l’Alsacien, gratteurs de FDJ ou leveurs de coude d’un soir, ils se retrouvent dans un bar-tabac PMU, par habitude ou pour tromper leur solitude. Certains vivent dans la rue, d’autres ont connu les hôpitaux psychiatriques,

la plupart souffrent d’addictions.

Ils sont le pouls et la confidence d’une France déchirée. Ici c’est une famille, c’est une estrade, c’est un ancrage. Ils sont AU CLÉMENCEAU..

Screening of the film « Au Clémenceau » in the presence of director Xavier Gayan, who in 2022 came to present his documentary

« Roland Gori, une époque sans esprit ».

At the Clémenceau

Documentary by Xavier Gayan

Gérard, Choukri or L’Alsacien, FDJ scratchers or one-night elbow-raisers, they meet in a PMU bar-tabac, either out of habit or to ease their loneliness. Some live on the streets, others have been in psychiatric hospitals,

most suffer from addiction.

They are the pulse and the confidence of a France torn apart. This is a family, a stage, an anchor. They are at CLÉMENCEAU.

Proyección de la película « Au Clémenceau » en presencia del director Xavier Gayan, que en 2022 vino a presentar su documental

« Roland Gori, une époque sans esprit ».

En el Clémenceau

Documental de Xavier Gayan

Se llaman Gérard, Choukri o L’Alsacien. Rascadores del FDJ o levantadores de codos de una noche, se reúnen en un bar-tabac de la PMU por costumbre o para aliviar su soledad. Algunos viven en la calle, otros han estado en hospitales psiquiátricos,

la mayoría sufre adicción.

Son el pulso y la confianza de una Francia desgarrada. Son una familia, un escenario, un ancla. Están en CLÉMENCEAU.

Vorführung des Films « Au Clémenceau » in Anwesenheit des Regisseurs Xavier Gayan, der 2022 gekommen war, um seinen Dokumentarfilm vorzustellen

« Roland Gori, eine Epoche ohne Geist » vorzustellen.

In Au Clémenceau

Dokumentarfilm von Xavier Gayan

Sie heißen Gérard, Choukri oder l’Alsacien, sind FDJ-Rubbler oder Ellenbogenheber für einen Abend und treffen sich in einer Bar-Tabac PMU, aus Gewohnheit oder um ihre Einsamkeit zu überlisten. Einige leben auf der Straße, andere haben in psychiatrischen Kliniken gelebt,

die meisten leiden an einer Sucht.

Sie sind der Pulsschlag und die Zuversicht eines zerrissenen Frankreichs. Hier ist eine Familie, hier ist ein Podium, hier ist ein Anker. Sie sind AU CLÉMENCEAU.

