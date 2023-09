Ciné-débat Projection du documentaire « Les échappées » 2, Bd Pasteur Figeac, 27 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

La Roue Fédère promeut la pratique du vélo à Figeac et ses alentours. Dans le cadre de ses activités l’association souhaite questionner toutes les formes de domination et s’inscrit dans une démarche inclusive.

La projection du documentaire Les échappées sera suivie d’une discussion animée par La Roue fédère et le Planning familial 46 sur la place des femmes dans des milieux masculinisés. Grâce à l’expérience de celles qui pratiquent le vélo, ce sera l’occasion de parler des outils mis en place par des associations militantes comme les ateliers en non-mixité, mais aussi des problématiques liées à la filière vélo dans son ensemble..

2023-09-27 18:00:00 fin : 2023-09-27 . 4 EUR.

2, Bd Pasteur Cinéma Charles Boyer

Figeac 46100 Lot Occitanie



La Roue Fédère promotes cycling in and around Figeac. As part of its activities, the association aims to question all forms of domination, and is committed to an inclusive approach.

The screening of the documentary Les échappées will be followed by a discussion led by La Roue fédère and Planning familial 46 on the place of women in masculinized environments. Thanks to the experience of women cyclists, this will be an opportunity to discuss the tools put in place by militant associations, such as non-mixed workshops, as well as issues linked to the cycling industry as a whole.

La Roue Fédère promueve el ciclismo en Figeac y sus alrededores. En el marco de sus actividades, la asociación pretende cuestionar todas las formas de dominación y adoptar un enfoque integrador.

La proyección del documental Les échappées irá seguida de un debate dirigido por La Roue fédère y Planning familial 46 sobre el lugar de la mujer en entornos masculinizados. Gracias a la experiencia de las mujeres ciclistas, será la ocasión de debatir sobre las herramientas puestas en marcha por las asociaciones militantes, como los talleres para un solo sexo, así como sobre los problemas asociados a la industria del ciclismo en su conjunto.

La Roue Fédère fördert das Fahrradfahren in Figeac und Umgebung. Im Rahmen seiner Aktivitäten möchte der Verein alle Formen von Dominanz hinterfragen und verfolgt einen inklusiven Ansatz.

Nach der Vorführung des Dokumentarfilms Les échappées findet eine von La Roue fédère und Planning familial 46 geleitete Diskussion über die Stellung der Frauen in maskulinisierten Umfeldern statt. Anhand der Erfahrungen von Frauen, die Fahrrad fahren, wird über die von Aktivistenorganisationen entwickelten Instrumente wie geschlechtsneutrale Workshops, aber auch über die Probleme der gesamten Fahrradbranche diskutiert.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Figeac