Médiathèque Premières pages – Atelier créatif 2 bd pasteur, 10 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Atelier d’expression libre mêlant la peinture et l’univers du jeu, autour de l’album Qui veut jouer avec moi ? de Claire Dé.

Avec Sophie Quinault, les ateliers D’une goutte à l’autre.

Dans le cadre de Premières Pages 2023.

Gratuit sur inscription, de 1 à 3 ans..

2023-06-10 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

2 bd pasteur Médiathèque

Figeac 46100 Lot Occitanie



Free expression workshop combining painting and games, based on the album Qui veut jouer avec moi? by Claire Dé.

With Sophie Quinault, D’une goutte à l’autre workshops.

As part of Premières Pages 2023.

Free with registration, ages 1 to 3.

Taller de expresión libre que combina la pintura y el mundo de los juegos, basado en el álbum Qui veut jouer avec moi? de Claire Dé.

Con Sophie Quinault, talleres D’une goutte à l’autre.

En el marco de Premières Pages 2023.

Gratuito con inscripción, de 1 a 3 años.

Workshop zum freien Ausdruck, der Malerei und die Welt des Spiels miteinander verbindet, rund um das Album Wer will mit mir spielen? von Claire Dé.

Mit Sophie Quinault, Workshops D’une goutte à l’autre.

Im Rahmen von Premières Pages 2023.

Kostenlos mit Anmeldung, von 1 bis 3 Jahren.

