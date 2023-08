Atelier numérique : À la découverte de la Médiathèque numérique du Lot 2 bd pasteur Assier, 22 septembre 2023, Assier.

Assier,Lot

La médiathèque numérique du Lot permet de consulter et télécharger livres, disques, films. Cet atelier vous guidera dans la prise en main de ce service gratuit mis en place dans les médiathèques du réseau du Grand-Figeac.

Avec le conseiller numérique du Grand-Figeac.

Gratuit, sur inscription..

2023-09-22 14:30:00 fin : 2023-09-22 . EUR.

2 bd pasteur L’Astrolabe, médiathèque

Assier 46100 Lot Occitanie



The Lot’s digital media library lets you consult and download books, CDs and films. This workshop will help you get to grips with this free service available in the media libraries of the Grand-Figeac network.

With Grand-Figeac’s digital advisor.

Free, registration required.

La mediateca digital de Lot le permite consultar y descargar libros, CD y películas. Este taller le ayudará a familiarizarse con este servicio gratuito disponible en las mediatecas de la red Grand-Figeac.

Con el asesor digital de Grand-Figeac.

Gratuito, inscripción obligatoria.

In der digitalen Mediathek des Lot können Sie Bücher, CDs und Filme ansehen und herunterladen. Dieser Workshop führt Sie durch den Umgang mit diesem kostenlosen Service, der in den Mediatheken des Netzwerks des Grand-Figeac eingerichtet wurde.

Mit dem digitalen Berater des Grand-Figeac.

Kostenlos, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Figeac