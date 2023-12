Conférence : Les bibliothèques françaises sous l’Occupation (1940-1944), par Bertrand Depeyrot, conservateur de la bibliothèque Bussy Rabutin. 2, Bd Frédéric Latouche Autun Catégories d’Évènement: Autun

Saône-et-Loire Conférence : Les bibliothèques françaises sous l’Occupation (1940-1944), par Bertrand Depeyrot, conservateur de la bibliothèque Bussy Rabutin. 2, Bd Frédéric Latouche Autun, 25 janvier 2024, Autun. Autun Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 20:30:00

fin : 2024-01-25 22:30:00 . Qu’elles soient publiques ou privées, les bibliothèques françaises n’ont pas été épargnées durant l’Occupation : des millions de livres furent confisqués et envoyés en Allemagne, tandis que des milliers d’autres furent censurés ou détruits sous les acclamations de la propagande nazie. Après la guerre, malgré les efforts des gouvernements successifs pour restituer ce qui pouvait l’être, 10 à 20 millions d’ouvrages spoliés en France ne seront jamais récupérés par leurs propriétaires.

Cette conférence sera suivie d’une visite du fonds ancien de la bibliothèque d’Autun le samedi 27/01. EUR.

2, Bd Frédéric Latouche Salle Gobetti (Hexagone)

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II Détails Catégories d’Évènement: Autun, Saône-et-Loire Autres Code postal 71400 Lieu 2, Bd Frédéric Latouche Adresse 2, Bd Frédéric Latouche Salle Gobetti (Hexagone) Ville Autun Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 2, Bd Frédéric Latouche Autun Latitude 46.950914 Longitude 4.301565 latitude longitude 46.950914;4.301565

2, Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autun/