Atelier « Sablés de Noël » | Cusset 2 Bd du Bicentenaire Cusset, 13 décembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

La Cuisine Centrale de Cusset ouvrira ses portes au public et proposera un atelier de pâtisserie de confection de savoureux sablés de noël..

2023-12-13 10:00:00 fin : 2023-12-13 12:00:00. .

2 Bd du Bicentenaire Cuisine Centrale

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Cusset’s Cuisine Centrale will be opening its doors to the public and offering a pastry workshop to make tasty Christmas shortbread.

La Cocina Central de Cusset abrirá sus puertas al público y ofrecerá un taller de repostería para elaborar sabrosas galletas de Navidad.

Die Cuisine Centrale de Cusset wird ihre Türen für die Öffentlichkeit öffnen und einen Backworkshop zur Herstellung von leckeren Weihnachtssablés anbieten.

Mise à jour le 2023-11-17 par Vichy Destinations