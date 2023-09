Conférence « Les Africaines-Américaines contre la ségrégation et le racisme » 2 Avenue Winston Churchill Feytiat, 14 novembre 2023, Feytiat.

Feytiat,Haute-Vienne

Conférence « Les Africaines-Américaines contre la ségrégation et le racisme » par Philippe Pommier, Historien professeur agrégé d’histoire (Salle Périgord)..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . EUR.

2 Avenue Winston Churchill Bibliothèque André Périgord

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Lecture « African-American women against segregation and racism » by Philippe Pommier, historian and associate professor of history (Salle Périgord).

Conferencia « Las mujeres afroamericanas contra la segregación y el racismo » por Philippe Pommier, historiador y profesor asociado de Historia (Salle Périgord).

Vortrag « Afroamerikanerinnen gegen Rassentrennung und Rassismus » von Philippe Pommier, Historiker und Professor für Geschichte (Perigord-Saal).

