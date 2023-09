Conférence « Chanter pour les droits civiques » 2 Avenue Winston Churchill Feytiat Catégories d’Évènement: Feytiat

Haute-Vienne Conférence « Chanter pour les droits civiques » 2 Avenue Winston Churchill Feytiat, 10 novembre 2023, Feytiat. Feytiat,Haute-Vienne Conférence « Chanter pour les droits civiques » par Julien Blottière, Historien (Salle Périgord)..

2 Avenue Winston Churchill Bibliothèque André Périgord

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Conference « Singing for Civil Rights » by Julien Blottière, Historian (Salle Périgord). Conferencia « Cantar por los derechos civiles » por Julien Blottière, Historiador (Salle Périgord). Vortrag « Singen für die Bürgerrechte » von Julien Blottière, Historiker (Périgord-Saal).

