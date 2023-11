Exposition Joséphine Baker 2 Avenue Winston Churchill Feytiat, 4 novembre 2023, Feytiat.

Feytiat,Haute-Vienne

Du 4 au 18 novembre.

Le service culturel de la ville de Feytiat propose une semaine Histoire consacrée à Joséphine Baker.

Le samedi 4 novembre à 9h30, la bibliothèque accueillera l’un des enfants de la tribu Arc en ciel, Brian Bouillon Baker , qui fera une conférence et dédicacera son dernier livre.

Programme des Conférences :

Le 4 Novembre, « Joséphine Baker » par Brian Bouillon Baker à 9h30

Le 10 Novembre « Chanter pour les Droits Civiques » par Julien Blottière à 20h30

Le 14 Novembre « Les Africaines-Américaines contre la ségrégation et le racisme » par Phillipe Pommier à 20h30.

Entrée Libre.

Exposition accessible aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque..

2023-11-04 fin : 2023-11-18 . EUR.

2 Avenue Winston Churchill Bibliothèque André Périgord

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



November 4 to 18.

Feytiat’s cultural department is organizing a History Week dedicated to Josephine Baker.

On Saturday November 4 at 9:30 am, the library will welcome one of the children of the Arc en ciel tribe, Brian Bouillon Baker, who will give a talk and sign his latest book.

Conference program :

November 4, « Joséphine Baker » by Brian Bouillon Baker at 9:30 a.m

November 10, « Singing for Civil Rights » by Julien Blottière at 8:30pm

November 14 « African-American women against segregation and racism » by Phillipe Pommier at 8:30pm.

Free admission.

Exhibition open during Library opening hours.

Del 4 al 18 de noviembre.

El departamento cultural de Feytiat organiza una Semana de la Historia dedicada a Josephine Baker.

El sábado 4 de noviembre a las 9.30 h, la biblioteca acogerá a uno de los niños de la tribu Arc en ciel, Brian Bouillon Baker, que dará una conferencia y firmará su último libro.

Programa de la conferencia :

4 de noviembre, « Joséphine Baker » por Brian Bouillon Baker a las 9h30

10 de noviembre, « Cantar por los derechos civiles » por Julien Blottière a las 20.30 h

14 de noviembre: « Las mujeres afroamericanas contra la segregación y el racismo » por Phillipe Pommier a las 20.30 h.

Entrada gratuita.

Exposición abierta durante el horario de apertura de la Biblioteca.

Vom 4. bis 18. November.

Die Kulturabteilung der Stadt Feytiat bietet eine Geschichtswoche an, die Josephine Baker gewidmet ist.

Am Samstag, den 4. November um 9:30 Uhr empfängt die Bibliothek eines der Kinder des Regenbogenstammes, Brian Bouillon Baker , der einen Vortrag halten und sein neuestes Buch signieren wird.

Programm der Vorträge :

Am 4. November « Josephine Baker » von Brian Bouillon Baker um 9.30 Uhr

Am 10. November « Singen für die Bürgerrechte » von Julien Blottière um 20:30 Uhr

Am 14. November « Afroamerikanerinnen gegen Rassismus und Segregation » von Phillipe Pommier um 20:30 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bibliothek zugänglich.

