Escape Game Harry Potter – A la recherche des Horcruxes 2 Avenue Winston Churchill Feytiat, 26 octobre 2023, Feytiat.

Feytiat,Haute-Vienne

Dans cet escape game dédié au 25 ans de Harry Potter, il vous faudra partir à la recherche des Horcruxes et tenter de les détruire. A travers chaque épreuve, vos compétences seront mises à rude épreuve et l’entraide sera votre meilleur chance de réussite pour trouver les Horcruxes et les détruire.

6 séances :

26 octobre : 9h à 10h15 / 10h45 à 12h00 / 14h à 15h15 / 15h45 à 17h

27 octobre : 9h à 10h15 / 10h45 à 12h00

Par équipe de 6 personnes à partir de 8 ans.

Sur réservation / inscription obligatoire..

2023-10-26 fin : 2023-10-27 . EUR.

2 Avenue Winston Churchill Bibliothèque André Périgord

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In this escape game dedicated to the 25th anniversary of Harry Potter, you’ll have to go in search of the Horcruxes and try to destroy them. Each challenge will put your skills to the test, and helping others will be your best chance of finding and destroying the Horcruxes.

6 sessions :

october 26: 9am to 10:15am / 10:45am to 12:00pm / 2pm to 3:15pm / 3:45pm to 5pm

october 27: 9am to 10:15am / 10:45am to 12:00pm

In teams of 6 people aged 8 and over.

By reservation / registration required.

En este juego de escape dedicado al 25 aniversario de Harry Potter, tendréis que ir en busca de los Horrocruxes e intentar destruirlos. Cada desafío pondrá a prueba vuestras habilidades, y ayudaros unos a otros será vuestra mejor baza para encontrar y destruir los Horrocruxes.

6 sesiones :

26 de octubre: de 9:00 a 10:15 / de 10:45 a 12:00 / de 14:00 a 15:15 / de 15:45 a 17:00

27 de octubre: de 9:00 a 10:15 / de 10:45 a 12:00

En equipos de 6 personas a partir de 8 años.

Reserva obligatoria / inscripción obligatoria.

In diesem Escape Game zum 25-jährigen Jubiläum von Harry Potter müssen Sie sich auf die Suche nach den Horkruxen begeben und versuchen, sie zu zerstören. Bei jeder Aufgabe werden Ihre Fähigkeiten auf die Probe gestellt und gegenseitige Hilfe ist Ihre beste Chance, die Horkruxe zu finden und zu zerstören.

6 Sitzungen :

26. Oktober: 9.00 bis 10.15 Uhr / 10.45 bis 12.00 Uhr / 14.00 bis 15.15 Uhr / 15.45 bis 17.00 Uhr

27. Oktober: 9 Uhr bis 10.15 Uhr / 10.45 Uhr bis 12.00 Uhr

In Teams von 6 Personen ab 8 Jahren.

Auf Reservierung / Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Limoges Métropole