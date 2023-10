Quizz Harry Potter – La coupe des 4 maisons 2 Avenue Winston Churchill Feytiat, 25 octobre 2023, Feytiat.

Feytiat,Haute-Vienne

Dans ce Quizz Spécial Harry Potter dans le cadre des 25 ans de la sortie du 1er tome, vous serez 4 par maison et vous devrez défendre ses couleurs en répondant au mieux aux questions qui vous seront posés sur l’univers de Harry Potter.

Les questions porteront exclusivement sur les livres mais si vous n’avez vu que les films, vous aurez tout de même des chances de trouver la bonne réponse mais peut-être pas toutes… Les questions seront de plus en plus difficiles, donc si vous voulez faire gagner votre maison, il est encore temps de relire tous les tomes pour être prêt !

Pour le tirage au sort de votre maison, mettez le Choixpeau sur votre tête et attendez de voir ce qu’il se passe…

16 places disponibles – 4 personnes par maison

Sur réservation / inscription obligatoire.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. EUR.

2 Avenue Winston Churchill Bibliothèque André Périgord

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In this special Harry Potter Quiz to mark the 25th anniversary of the release of Volume 1, you’ll be divided into 4 houses, and you’ll have to defend your house’s colors by answering the questions you’re asked about the Harry Potter universe.

The questions will focus exclusively on the books, but if you’ve only seen the films, you’ll still have a chance of finding the right answer, but maybe not all of them? The questions will be increasingly difficult, so if you want your house to win, there’s still time to reread all the tomes to be ready!

For the draw for your house, put the Sorting Hat on your head and wait to see what happens?

16 places available ? 4 people per house

By reservation / registration required

En este concurso especial de Harry Potter con motivo del 25 aniversario del lanzamiento del Volumen 1, te dividiremos en 4 casas y tendrás que defender los colores de tu casa respondiendo a tantas preguntas como puedas sobre el universo de Harry Potter.

Las preguntas se referirán exclusivamente a los libros, pero si sólo has visto las películas, seguirás teniendo posibilidades de encontrar la respuesta correcta, aunque quizá no todas.. Las preguntas serán cada vez más difíciles, así que si quieres que tu casa gane, ¡aún estás a tiempo de releer todos los libros y prepararte!

Para ganar tu casa, ponte el Sombrero Seleccionador en la cabeza y espera a ver qué pasa..

16 plazas disponibles ? 4 personas por casa

Previa reserva / inscripción

In diesem speziellen Harry-Potter-Quiz zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des ersten Bandes werden Sie vier Personen pro Haus sein und müssen die Farben des Hauses verteidigen, indem Sie die Fragen, die Ihnen über die Welt von Harry Potter gestellt werden, so gut wie möglich beantworten.

Die Fragen beziehen sich ausschließlich auf die Bücher, aber auch wenn Sie nur die Filme gesehen haben, haben Sie eine Chance, die richtige Antwort zu finden, aber vielleicht nicht alle Die Fragen werden immer schwieriger, wenn Sie also Ihr Haus gewinnen wollen, sollten Sie noch einmal alle Bücher lesen, um vorbereitet zu sein!

Für die Auslosung Ihres Hauses setzen Sie sich den Hut auf den Kopf und warten Sie ab, was passiert

16 freie Plätze ? 4 Personen pro Haus

Reservierung erforderlich / Anmeldung erforderlich

