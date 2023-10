Spectacle de Noël : la véritable histoire de noël 2 Avenue ville de Mindelheim Bourg-de-Péage, 8 décembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Spectacle de noël musical inédit



GRATUIT MOINS DE 12 ANS



CHANT – DANSE – THÉÂTRE – MUSIQUE LIVE



Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment le Père Noël est devenu ce personnage qui distribue des cadeaux la nuit du 24 décembre ?.

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . EUR.

2 Avenue ville de Mindelheim Maison des Associations François Mitterrand

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Musical Christmas show



FREE UNDER 12



SONG – DANCE – THEATER – LIVE MUSIC



Have you ever wondered how Santa Claus came to be the character who hands out presents on the night of December 24?

Un nuevo espectáculo musical navideño



GRATIS PARA MENORES DE 12 AÑOS



CANTO – DANZA – TEATRO – MÚSICA EN DIRECTO



¿Te has preguntado alguna vez cómo llegó Papá Noel a ser el personaje que reparte regalos la noche del 24 de diciembre?

Neuartige musikalische Weihnachtsshow



KOSTENLOS UNTER 12 JAHREN



GESANG – TANZ – THEATER – LIVE-MUSIK



Sicher hast du dich schon einmal gefragt, wie der Weihnachtsmann zu dieser Figur geworden ist, die in der Nacht des 24. Dezembers Geschenke verteilt?

Mise à jour le 2023-10-03 par Valence Romans Tourisme