Exposition : Picturales 2 Avenue ville de Mindelheim Bourg-de-Péage, 18 novembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Bourg de Péage étant « Terre de jeux 2024 », la ville a décidé de donner à l’édition 2023 le thème du sport..

2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

2 Avenue ville de Mindelheim Maison des Associations

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Bourg de Péage being the « Land of the 2024 Games », the town has decided to give the 2023 edition the theme of sport.

Como Bourg de Péage es la « Tierra de los Juegos de 2024 », la ciudad ha decidido dar a la edición de 2023 un tema deportivo.

Da Bourg de Péage « Land der Spiele 2024 » ist, hat die Stadt beschlossen, die Veranstaltung 2023 unter das Motto « Sport » zu stellen.

