Festival du jeu « vous êtes joueur » animation LEGO 2 Avenue ville de Mindelheim, 8 avril 2023, Bourg-de-Péage.

Réservez un créneau pour participer à l’une des activités LEGO proposées lors du festival du jeu. Des créneaux sont disponibles toutes les 15 minutes le samedi 8 et dimanche 9 avril..

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-09

2 Avenue ville de Mindelheim Espace François Mitterrand

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Reserve a slot to participate in one of the LEGO activities offered during the game festival. Slots are available every 15 minutes on Saturday, April 8 and Sunday, April 9.

Reserve una plaza para participar en una de las actividades LEGO que se ofrecen durante el festival de juegos. El sábado 8 y el domingo 9 de abril habrá plazas disponibles cada 15 minutos.

Reservieren Sie sich einen Zeitslot, um an einer der LEGO-Aktivitäten teilzunehmen, die während des Spielefestivals angeboten werden. Slots sind am Samstag, den 8. und Sonntag, den 9. April alle 15 Minuten verfügbar.

Mise à jour le 2023-03-30 par Valence Romans Tourisme