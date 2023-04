JEDII – Transformation : de la stratégie à l’exécution 2 avenue Tony Garnier, 4 mai 2023, Lyon.

JEDII – Transformation : de la stratégie à l’exécution Jeudi 4 mai, 18h30 2 avenue Tony Garnier Gratuit sur inscription

Rendez-vous les jeudi 4 mai à 18h30 pour un nouveau JeDII animé par Pascal Marcou avec pour thème : Transformation : de la stratégie à l’exécution !

Toutes les entreprises sont amenées à “muter”. Les stratégies évoluent, les écosystèmes sont VUCA, les innovations se multiplient ! Mais l’enjeu des entreprises ne se limite pas à le comprendre et à définir la cible qui en résulte.

Il est également, et surtout, important de mettre en oeuvre durablement sa vision en embarquant l’ensemble de ses parties prenantes.

Comment passer de la stratégie définie à l’exécution des plans d’actions ? Comment s’assurer de l’appropriation durable des axes de mutation par l’ensemble des collaborateurs ?

Comment allouer les ressources pour que “pendant la transformation, les ventes continuent” ?

Mobiliser les énergies, faire et faire savoir, mettre à niveau les compétences, aligner l’ensemble des actions, sont autant de leviers à actionner pour relever les défis et réussir leur transformation stratégique. Ces réponses seront nourries de nombreux exemples issus du parcours de Pascal Marcou.

Diplômé de l’ESCP, Pascal Marcou a exercé des fonctions de direction générale, de directeur stratégie et directeur financier dans plusieurs groupes de services (Vivendi, Sodexo, Adecco, ISS). Dans tous les cas au coeur de dynamiques de transformation stratégiques et opérationnelles. Il est aujourd’hui directeur général du groupe implid, leader du conseil aux entreprises.

2 avenue Tony Garnier 2 avenue Tony Garnier Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T18:30:00+02:00 – 2023-05-04T20:00:00+02:00

Local

IRIIG