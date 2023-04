JedII – Open Innovation : Enjeux; vertus & freins illustrés sur quelques retours d’expériences 2 avenue Tony Garnier, 30 mars 2023, Lyon.

JedII – Open Innovation : Enjeux; vertus & freins illustrés sur quelques retours d’expériences Jeudi 30 mars, 18h30 2 avenue Tony Garnier Gratuit sur inscription

Conférence animée par Paul Vinson Fondateur Innov You.io

Jeudi 30 mars, IRIIG organise une nouvelle conférence JeDII animée par Paul Vinson Fondateur Innov You.io avec pour thème : Open Innovation : Enjeux, vertus & freins illustrés sur quelques retours d’expériences

Innover est indispensable pour toute entreprise voulant assurer sa croissance sur le long terme. Pourtant innover en interne ne suffit plus et les entreprises s’ouvrent aux collaborations externes pour oxygéner le processus d’innovation. L’innovation devient ouverte (« Open Innovation »). Au coeur de la stratégie d’une entreprise, l’Open Innovation lui permet d’accéder à de nouveaux leviers pour rester compétitive sur des marchés aux évolutions rapides.

Le fonctionnement d’un centre de recherche privé et les projets collaboratifs subventionnés seront pris pour exemple pour traiter de retours d’expériences pratiques.

Ingénieur de formation, Paul Vinson a opéré pendant 16 ans au sein des services Innovations de grandes entreprises telles que AREVA, ALSTOM, ou General Electric. En 2013, il rejoint l’équipe de lancement du SuperGrid Institute, centre privé d’innovation destiné à penser les réseaux électriques du futur. Paul a encadré des équipes innovation & projets, travaillé à la feuille de route stratégique de l’institut puis plus récemment oeuvré au développement des projets collaboratifs notamment à l’échelle européenne. Depuis 2022 est dirigeant et fondateur d’Innov You.io plateforme d’open innovation permettant la rencontre entre 2 communautés : Les Thinkers (ceux qui ont formulé une proposition de valeur innovante) et les Makers (ceux qui souhaitent entreprendre ou innover et sont à l’affut d’opportunités à déployer sur leurs marchés). Innov You.io vise ainsi à faire émerger un potentiel d’innovation aujourd’hui non exploité.

2 avenue Tony Garnier 2 avenue Tony Garnier Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.iriig.com/evenements/les-jeudis-de-linnovation-iriig-jedii-open-innovation »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T18:30:00+02:00 – 2023-03-30T20:00:00+02:00

2023-03-30T18:30:00+02:00 – 2023-03-30T20:00:00+02:00

Local

IRIIG