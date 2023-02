JeDII – HYPERCREATION : Intelligence artificielle : histoire et fondamentaux technologiques 2 avenue Tony Garnier, 23 février 2023, Lyon.

JeDII – HYPERCREATION : Intelligence artificielle : histoire et fondamentaux technologiques Jeudi 23 février, 18h30 2 avenue Tony Garnier

Gratuit sur inscription

Jeudi 23 février, IRIIG organise une conférence JeDII animée par Flavien Chervet, Directeur Innovation IRIIG et Conférencier/ essayiste (IA & créativité).

2 avenue Tony Garnier 2 avenue Tony Garnier Gerland Lyon 69007 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Après une formation transdisciplinaire (business, design et ingénierie) à emlyon Business School et Centrale Lyon, Flavien Chervet a co-fondé et dirigé pendant 3 ans Exoflow, une société de conseil en innovation spécialisée en Design Thinking.

Il est désormais directeur de l’Innovation d’IRIIG (International Research Institute for Innovation & Growth), première grande école de l’innovation française.

Il a aussi fondé un « meetup » sur le thème de l’intelligence artificielle(IA) et de son impact sur la société, réunissant plus de 3500 passionnés. Également co-fondateur de l’association Lyon-iS-Ai, un do-tank dont la mission est de démystifier l’IA et d’éduquer à son bon usage.

Enfin, Flavien Chervet a été formé à la prospective stratégique à Futuribles International en 2018. Il a ensuite construit sa propre méthode d’étude de l’avenir, en intégrant les outils du design, la prise de recul de la philosophie et les imaginaires de la science-fiction.

C’est dans les années 50 que l’IA faisait ses premiers pas maladroits. Soulevant fantasmes, espoirs mirobolants autant que critiques acerbes, la discipline a connu une difficile adolescence de près de 60 ans. Depuis les années 2010, plus de doutes : nous sommes là face à une brique technologique fondamentale. La grappe d’innovation qu’elle tire depuis lors a déjà largement changé le monde, et le changera de manière bien plus radicale dans les 10 prochaines années. Développer une intuition (ou plus) du fonctionnement de l’IA, comprendre ses usages et ses principaux enjeux sociétaux, faire face aux questions profondes qu’elle pose et dépasser la fantasmagorie médiatique n’est donc pas une simple question technique : c’est un devoir éthique et citoyen.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T18:30:00+01:00

2023-02-23T20:30:00+01:00

IRIIG