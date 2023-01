JeDII – Paradogmes ! – Comment sortir du cercle vicieux de nos dogmes, par l’émergence de paradigmes collectifs ? 2 avenue Tony Garnier, 26 janvier 2023, Lyon.

Gratuit sur inscription

Jeudi 26 janvier, IRIIG organise une conférence JeDII animée par Olivier Nérot, Directeur R&D MEETSYS SAS, conseiller en innovation ANTEIKA.

2 avenue Tony Garnier Gerland Lyon 69007 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis un doctorat en Science Cognitives, Olivier Nérot s’implique depuis plus de 20 ans dans les recherches et projets liés à l’auto-organisation, depuis l’apprentissage au sein d’une population neuronale, jusqu’au management de l’intelligence collective, le conseil en e-gouvernance ou les outils collaboratifs, intégrant P2P, IA et blockchain. Par la création de plusieurs startups, d’une galerie d’art digital, des interventions, dont trois TedX, articles et cours, il cherche à diffuser cette vision “ réticulaire “, basée sur l’émergence, la systémique et la pensée complexe, accompagnant de nombreux projets d’innovation, de leur conception à leur développement.

Innover, c’est facile : il suffit d’avoir une “ bonne idée “ ! Mais qu’est-ce qu’une idée, et comment la trouver, bonne de surcroit ?

Cette simple question est peu abordée dans nos enseignements, où nous sommes plus souvent amenés à reproduire et répéter, plutôt qu’à comprendre, expérimenter, risquer et donc innover. Nous apprenons à reproduire des schémas, mais pas à inventer les nôtres. Ceci s’explique par un ensemble de mécanismes et biais cognitifs, collectifs et éducatifs qui freinent l’innovation, et poussent à faire comme d’habitude, à privilégier notre besoin de sécurité, de stabilité et de contrôle ; tout en provoquant les catastrophes qui en découlent, par résistance au changement, renforcement de nos croyances, et obstination à conserver nos certitudes…

Pourtant, sauf à avoir la prétention de figer le monde en l’état, l’innovation est nécessaire dans un monde changeant de plus en plus complexe et ouvert. Ceci sera illustré par de nouveaux modèles transdisciplinaires (mathématiques, épistémologie, physique, neurologie, économie, sociologie) qui fournissent des résultats et de nouvelles perspectives et la possibilité d’un nouveau cercle vertueux, plus libre, souple, et auto-organisé, dont l’innovation émerge actuellement dans beaucoup de domaines (DIY, open source, open science, DAO…).

Ces connaissances s’appliquent à la fois à nos sociétés, pour innover en accompagnant les changements, et dans nos vies, pour devenir résiliant et créatif, et chacun trouver sa singularité, afin de faciliter le “ flow ” et nos synergies, par l’innovation frugale de chaque instant ! Alors faisons de l’innovation une nouvelle posture, ensemble, sinon…



Iriig