Jeudi de Second Souffle Lyon 2 avenue Tony Garnier Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Jeudi de Second Souffle Lyon 2 avenue Tony Garnier, 5 janvier 2023, Lyon. Jeudi de Second Souffle Lyon Jeudi 5 janvier 2023, 18h30 2 avenue Tony Garnier

Gratuit sur inscription

Une soirée dédiée à la compréhension du rôle de l’expert comptable. Connaître les chiffres clés Maintenir le dialogue 2 avenue Tony Garnier 2 avenue Tony Garnier Gerland Lyon 69007 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Une soirée dédiée à la compréhension du rôle de l’expert comptable :

– Connaître les chiffres clés

– Maintenir le dialogue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T18:30:00+01:00

2023-01-05T20:00:00+01:00 Second Souffle Lyon

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu 2 avenue Tony Garnier Adresse 2 avenue Tony Garnier Gerland Ville Lyon lieuville 2 avenue Tony Garnier Lyon Departement Métropole de Lyon

2 avenue Tony Garnier Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Jeudi de Second Souffle Lyon 2 avenue Tony Garnier 2023-01-05 was last modified: by Jeudi de Second Souffle Lyon 2 avenue Tony Garnier 2 avenue Tony Garnier 5 janvier 2023 2 avenue Tony Garnier Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon