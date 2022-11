Expériences immersives : voyage multisensoriel ou pétard mouillé ? 2 avenue Tony Garnier Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Expériences immersives : voyage multisensoriel ou pétard mouillé ? Jeudi 15 décembre, 18h30 2 avenue Tony Garnier, Lyon

IRIIG organise une nouvelle conférence JeDII “Expériences Immersives : Voyage multisensoriel ou pétard mouillé ?” 2 avenue Tony Garnier 2 avenue Tony Garnier Gerland Lyon 69007 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 15/12/2022 – 18h30 – Conférence Animée par Basile BOHARD Président et Créateur d’expériences immersives chez Neo Digital. Jeudi 15 décembre, IRIIG organise une nouvelle conférence JeDII (Jeudis de l’Innovation IRIIG) “Expériences Immersives : Voyage multisensoriel ou pétard mouillé ?” : animée par Basile BOHARD Président et Créateur d’expériences immersives chez Neo Digital. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de donner vie à des réalités qui ne demandent qu’à exister, à des idées différentes qui porteront les visions futures, à des émotions intenses qui nous poussent à questionner l’ordre établi, à un imaginaire commun qui nous fera exister au-delà de notre propre existence. Au travers de cette intensité émotionnelle, les expériences immersives et leurs histoires nous donnent la possibilité de nous métamorphoser, de nous mettre au défi, de tester nos limites, de nous confronter à nos peurs, et ce, afin d’ancrer des souvenirs mémorables. Néanmoins, c’est à nous de leur donner le sens qu’elles méritent afin qu’elles continuent de façonner et de construire une destinée à la hauteur de nos rêveries. Basile BOHARD, entrepreneur créatif et fondateur du studio Neo Digital, est le designer à l’origine des projets immersifs développés par le studio. Avec l’appui de ses équipes créatives, il invente des environnements immersifs où la lumière, l’architecture, le son, l’interactivité et les effets spéciaux s’unissent pour permettre à chacun de se retrouver, de partager ensemble des expériences artistiques originales et intenses.

