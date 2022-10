Patents are for the weeks ?! – Elon Musk – Info ou intox 2 avenue Tony Garnier Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Patents are for the weeks ?! – Elon Musk – Info ou intox 2 avenue Tony Garnier, 3 novembre 2022, Lyon. Patents are for the weeks ?! – Elon Musk – Info ou intox Jeudi 3 novembre, 18h30 2 avenue Tony Garnier

Gratuit sur inscription

A quoi sert vraiment la propriété intellectuelle ? Quelles stratégies PI ? Pour quels types d’entreprises ou de projets ? 2 avenue Tony Garnier 2 avenue Tony Garnier Gerland Lyon 69007 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Jeudi 3 novembre, IRIIG organise une nouvelle conférence JeDII ! Retrouvons-nous pour assister à la conférence “ Patents are for the weak?! – Elon. Musk – Info ou intox ? “, animée par Céline Mathevet, Adjointe à la Déléguée Régionale AURA à l’INPI et Richard Juan, Avocat Associé chez LAWREA . A quoi sert vraiment la propriété intellectuelle ? Quelles stratégies PI ? Pour quels types d’entreprises ou de projets ? Que penser de cette « punch line » a priori iconoclaste ? Telles sont les questions, parmi d‘autres, qui seront abordées dans le cadre de ce nouveau JedII par deux praticiens du droit et de la fiscalité de l’innovation, qui vous proposeront des éléments de réponse sur la base d’exemples concrets, montrant qu’en pratique, un projet d’innovation, quel que soit sa taille, ne peut pas se passer de PI.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T18:30:00+01:00

2022-11-03T19:30:00+01:00 IRIIG

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu 2 avenue Tony Garnier Adresse 2 avenue Tony Garnier Gerland Ville Lyon lieuville 2 avenue Tony Garnier Lyon Departement Métropole de Lyon

2 avenue Tony Garnier Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Patents are for the weeks ?! – Elon Musk – Info ou intox 2 avenue Tony Garnier 2022-11-03 was last modified: by Patents are for the weeks ?! – Elon Musk – Info ou intox 2 avenue Tony Garnier 2 avenue Tony Garnier 3 novembre 2022 2 avenue Tony Garnier Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon