Fête de la science : village des sciences 2 avenue René Cassin Guéret, 7 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Village des Sciences avec animations en continu et de nombreux acteurs de Guéret..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. EUR.

2 avenue René Cassin Chemin du stade

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Science Village with non-stop entertainment and a host of Guéret players.

El Pueblo de la Ciencia, con actividades ininterrumpidas y una multitud de jugadores de Guéret.

Dorf der Wissenschaften mit durchgehenden Animationen und vielen Akteuren aus Guéret.

Mise à jour le 2023-10-03 par Creuse Tourisme