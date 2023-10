YS [Spectacle] 2 Avenue Nelson Mandela Aire-sur-l’Adour, 8 octobre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Compagnie Avec ceci ce sera, texte, mise en scène & jeu : Hassan Tess et Amélie Vignaux

Un roi qui a perdu sa reine, une princesse impétueuse et capricieuse, un cheval qui galope sur les flots, un ermite qui devient évêque, un moine en prise avec Dieu, des Korrigans bâtisseurs de château et enfin une ville au milieu des flots.

En partenariat avec Et Zou ! Site & CAP

La Médiathèque Communautaire et la cité scolaire Gaston Crampe d’Aire sur Adour

Participation : 12€ / TR : 10€ / -18ans et parents d’élèves du Lycée : 8€

Internes du Lycée et enfants de moins de 8ans : gratuit !

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS au 05 62 08 43 81.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

2 Avenue Nelson Mandela

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Compagnie Avec ceci ce sera, text, direction & acting: Hassan Tess and Amélie Vignaux

A king who has lost his queen, an impetuous and capricious princess, a horse that gallops on the waves, a hermit who becomes a bishop, a monk at odds with God, castle-building Korrigans and, finally, a city in the middle of the waves.

In partnership with Et Zou ! Site & CAP

La Médiathèque Communautaire and la cité scolaire Gaston Crampe d?Aire sur Adour

Admission: €12 / RRP: €10 / Under 18s and parents of Lycée students: €8

Lycée boarders and children under 8: free!

INFORMATION & RESERVATIONS call 05 62 08 43 81

Compagnie Avec ceci ce sera, texto, dirección e interpretación: Hassan Tess y Amélie Vignaux

Un rey que ha perdido a su reina, una princesa impetuosa y caprichosa, un caballo que galopa sobre las olas, un ermitaño que se convierte en obispo, un monje enemistado con Dios, korriganos que construyen castillos y, por último, una ciudad en medio de las olas.

¡En colaboración con Et Zou! Sitio y CAP

Mediateca comunitaria y complejo escolar Gaston Crampe de Aire sur Adour

Entrada: 12 euros / PVP: 10 euros / Menores de 18 años y padres de alumnos del Liceo: 8 euros

Internos del Liceo y niños menores de 8 años: ¡gratis!

INFORMACIÓN Y RESERVAS en el 05 62 08 43 81

Compagnie Avec ceci ce sera, Text, Regie & Spiel: Hassan Tess und Amélie Vignaux

Ein König, der seine Königin verloren hat, eine ungestüme und launische Prinzessin, ein Pferd, das über die Wellen galoppiert, ein Einsiedler, der zum Bischof wird, ein Mönch, der mit Gott im Clinch liegt, Korrigans, die eine Burg bauen, und schließlich eine Stadt inmitten der Fluten.

In Zusammenarbeit mit Et Zou! Standort & CAP

Die Mediathek der Gemeinde und die Schulstadt Gaston Crampe in Aire sur Adour

Teilnahmegebühr: 12 / TR: 10 / -18 Jahre und Eltern von Schülern des Lycée: 8 ?

Internatsschüler des Lycée und Kinder unter 8 Jahren: kostenlos!

INFORMATIONEN & RESERVIERUNGEN unter 05 62 08 43 81

