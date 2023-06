Théâtre « Allumez la lumière » 2 Avenue Mindelheim Bourg-de-Péage, 17 juin 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Pièce interprétée par les élèves enfants de la compagnie.

Mise en scène Delphine Grail.

2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 15:00:00. EUR.

2 Avenue Mindelheim Maison des associations François Mitterrand

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Play performed by the company’s children’s students.

Directed by Delphine Grail

Obra representada por los alumnos infantiles de la compañía.

Dirigida por Delphine Grail

Das Stück wird von den Kinderschülern des Ensembles aufgeführt.

Regie Delphine Grail

