Théâtre : Je m’appelle pas 2 avenue Marcellin Simonnet Hérisson, 12 juillet 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

Dans cette joyeuse adaptation du Petit Chaperon rouge, une fée grincheuse et des personnages tirés d’autres contes viennent croiser la route de la fillette solitaire. Une pièce teintée d’humour sur comment se construire et grandir dans la société..

2023-07-12 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-12 . .

2 avenue Marcellin Simonnet Cour de la Mairie

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In this light-hearted adaptation of Little Red Riding Hood, a grumpy fairy and characters from other tales cross paths with the lonely little girl. A play tinged with humor about growing up in society.

En esta desenfadada adaptación de Caperucita Roja, un hada gruñona y personajes de otros cuentos se cruzan con la solitaria niña. Una obra teñida de humor sobre el crecimiento en sociedad.

In dieser fröhlichen Adaption von Rotkäppchen kreuzen eine mürrische Fee und Figuren aus anderen Märchen den Weg des einsamen Mädchens. Ein humorvolles Stück darüber, wie man sich in der Gesellschaft zurechtfinden und aufwachsen kann.

