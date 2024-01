6EME SALON MULTI-COLLECTIONS 2 AVENUE MARCEL PRAT Cholet, dimanche 7 avril 2024.

Cholet Maine-et-Loire

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 17:30:00

SALON Multi-collections – 6e édition

CHOLET Pays de la Loire, l’affiche réalisée comme tous les ans par Patrice MOLLE pour le Club des Cartophilie et Collectionneurs CHOLETAIS de collectionneurs, vous invite pour la 6e année à venir chiner lors de Son SALON multi-collections annuelle pour un dimanche passionnant dans l’univers des collections. Le SALON regroupera une cinquantaine d’exposants professionnels et amateurs venus du Grand Ouest. Les objets les plus variées y seront proposés : cartes postales, timbres, monnaies, billets, vieux papiers, capsules de champagne, militaria, cartes téléphoniques, modèles réduits, figurines, disques, livres, fèves, faïences, miniatures de parfum, etc… La pièce manquante à votre collection vous y attend peut-être !

2 AVENUE MARCEL PRAT PARC EXPOSITIONS LA MEILLERAIE

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire



