STRIP, AU RISQUE D’AIMER ÇA 2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 18 janvier 2024, Narbonne.

Narbonne,Aude

Pour obtenir son statut d’intermittente du spectacle, une artiste répond à des castings et cherche des petits rôles. Un directeur de théâtre l’appelle. Il s’avère que c’est un théâtre érotique. Du jour au lendemain, elle devient stripteaseuse. Quelques années après, ce spectacle rend compte de cette expérience.

Strip, au risque d’aimer ça est une performance théâtrale basée sur les portraits de cinq stripteaseuses. Loin des stéréotypes et des fantasmes, ce spectacle parle avant tout d’hommes et de femmes qui se découvrent et se rencontrent à travers une mise à nu. Il y est question de vulnérabilité, de la peur du scandale ou de se perdre, mais aussi de besoin d’amour, de désir et de beauté. Mêlant témoignages, récit autobiographique et fiction, Strip est un spectacle d’une grande humanité, qui aborde, avec une infinie délicatesse, un sujet souvent couvert de tabous et de clichés.

Réservations par téléphone.

2024-01-18 20:00:00 fin : 2024-01-18 . EUR.

2 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



To obtain her status as an intermittent performer, an artist responds to castings and looks for small roles. A theater director calls her. It turns out to be an erotic theater. Overnight, she becomes a stripper. A few years later, this show chronicles the experience.

Strip, au risque d?aimer ça is a theatrical performance based on the portraits of five strippers. Far from stereotypes and fantasies, this show is above all about men and women discovering and meeting each other through a process of exposure. It’s about vulnerability, fear of scandal and loss, but also the need for love, desire and beauty. A blend of personal accounts, autobiographical narrative and fiction, Strip is a show of great humanity, tackling with infinite delicacy a subject often covered in taboos and clichés.

Reservations by phone

Para obtener su estatus de intérprete intermitente, una artista participa en castings y busca pequeños papeles. Un director de teatro la llama. Resulta ser un teatro erótico. De la noche a la mañana, se convierte en stripper. Unos años más tarde, este espectáculo es el relato de su experiencia.

Strip, au risque d’aimer ça es una representación teatral basada en los retratos de cinco strippers. Lejos de estereotipos y fantasías, este espectáculo trata sobre todo de hombres y mujeres que se descubren y se encuentran a través de un proceso de exposición. Trata de la vulnerabilidad, del miedo al escándalo o a perderse, pero también de la necesidad de amor, deseo y belleza. Mezcla de testimonios de primera mano, narración autobiográfica y ficción, Strip es un espectáculo de gran humanidad, que aborda con infinita delicadeza un tema a menudo envuelto en tabúes y clichés.

Reservas por teléfono

Um ihren Status als freischaffende Künstlerin zu erhalten, nimmt eine Künstlerin an Castings teil und sucht nach kleinen Rollen. Sie wird von einem Theaterdirektor angerufen. Es stellt sich heraus, dass es sich um ein Erotiktheater handelt. Von einem Tag auf den anderen wird sie zur Stripperin. Einige Jahre später berichtet das Stück über diese Erfahrung.

Strip, au risque d’aimer ça ist eine Theateraufführung, die auf den Porträts von fünf Stripperinnen basiert. Weit entfernt von Stereotypen und Fantasien handelt diese Aufführung vor allem von Männern und Frauen, die sich durch eine Entblößung entdecken und begegnen. Es geht um Verletzlichkeit, die Angst vor einem Skandal oder davor, sich selbst zu verlieren, aber auch um das Bedürfnis nach Liebe, Lust und Schönheit. Strip ist eine Mischung aus Zeugenaussagen, autobiografischer Erzählung und Fiktion, ein Stück von großer Menschlichkeit, das mit unendlicher Feinfühligkeit ein Thema behandelt, das oft mit Tabus und Klischees behaftet ist.

Telefonische Reservierungen

Mise à jour le 2023-11-22 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11