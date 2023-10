Marché de Producteurs de la Maison Pougeoise 2 Avenue Louis Lenoir Blancs-Coteaux, 18 novembre 2023, Blancs-Coteaux.

Blancs-Coteaux,Marne

La Maison Pougeoise, qui englobe les quatre entités familiales suivantes : le Champagne Charles Pougeoise, l’hôtel Best Western Le Relais du Vigneron, le restaurant Terre de Craie, ainsi que l’épicerie 27 Paniers, organise pour la première fois, un marché de producteurs locaux.

L’événement aura lieu au sein de l’hôtel Best Western Le Relais du Vigneron à Vertus, le 18 novembre 2023 de 10h à 18h.

Cet événement réunira des producteurs, des artisans et des vignerons de la région : viandes, terrines, jus de fruits, huiles, savonnerie, bières artisanales, champagne, etc…

L’objectif principal de cette initiative est de mettre en lumière les producteurs locaux et de promouvoir la consommation de produits régionaux. Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

Restauration rapide sur place ou déjeuner au restaurant Terre de Craie..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 20:00:00. .

2 Avenue Louis Lenoir Best Western Le Relais du Vigneron

Blancs-Coteaux 51130 Marne Grand Est



Maison Pougeoise, which encompasses the following four family-owned entities: Champagne Charles Pougeoise, the Best Western hotel Le Relais du Vigneron, the restaurant Terre de Craie, and the grocery store 27 Paniers, is organizing a local producers’ market for the first time.

The event will take place at the Best Western Le Relais du Vigneron hotel in Vertus, on November 18, 2023, from 10am to 6pm.

The event will bring together local producers, artisans and winegrowers, offering meats, terrines, fruit juices, oils, soaps, craft beers, champagne and more…

The main aim of this initiative is to highlight local producers and promote the consumption of regional products. The event is free and open to all.

Fast food on site or lunch at the Terre de Craie restaurant.

La Maison Pougeoise, que agrupa las cuatro empresas familiares siguientes: Champagne Charles Pougeoise, el hotel Best Western Le Relais du Vigneron, el restaurante Terre de Craie y la tienda de ultramarinos 27 Paniers, organiza por primera vez un mercado de productores locales.

El evento tendrá lugar en el hotel Best Western Le Relais du Vigneron, en Vertus, el 18 de noviembre de 2023, de 10.00 a 18.00 horas.

El evento reunirá a productores locales, artesanos y viticultores para ofrecer una gama de productos que incluye carnes, terrinas, zumos de frutas, aceites, jabones, cervezas artesanales y champán.

El principal objetivo de esta iniciativa es dar a conocer a los productores locales y fomentar el consumo de productos regionales. El acto es gratuito y está abierto a todos.

Comida rápida in situ o almuerzo en el restaurante Terre de Craie.

Das Maison Pougeoise, das die folgenden vier Familienunternehmen umfasst: Champagne Charles Pougeoise, das Best Western Hotel Le Relais du Vigneron, das Restaurant Terre de Craie und den Lebensmittelladen 27 Paniers, veranstaltet zum ersten Mal einen Markt für lokale Erzeuger.

Die Veranstaltung findet im Best Western Hotel Le Relais du Vigneron in Vertus am 18. November 2023 von 10:00 bis 18:00 Uhr statt.

Bei dieser Veranstaltung werden Erzeuger, Handwerker und Winzer aus der Region zusammenkommen: Fleisch, Terrinen, Fruchtsäfte, Öle, Seifenherstellung, handwerklich hergestellte Biere, Champagner, etc.

Das Hauptziel dieser Initiative ist es, lokale Produzenten ins Rampenlicht zu stellen und den Konsum von regionalen Produkten zu fördern. Die Veranstaltung ist kostenlos und steht allen offen.

Schnellrestaurants vor Ort oder Mittagessen im Restaurant Terre de Craie.

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne