Rencontre, dédicace François Bachelot. Dégustation avec Christine d’Only Wine. Vendredi 27 octobre, 19h00 2 avenue Louis Lajarrige 44500 La baule

Lorsque l’on parle de la rentrée littéraire, nous oublions parfois la bande-dessinée. Nous remédions à ceci en la mettant à l’honneur le vendredi 27 octobre à 19h. Nous vous accueillerons pour une rencontre dédicace accompagnée d’une dégustation de vins, en présence de François Bachelot, auteur de la passionnante bande-dessinée : Oenologix (T.1 et T.2 chez Dunod). Pour l’occasion, Christine, de la cave à vins bio Only Wine, nous fait l’amitié d’être parmi nous pour la dégustation. Pensez à vous inscrire pour cet événement.

Nous continuons avec plaisir notre partenariat avec le palais des congrès Atlantia de La Baule et serons présents pour la venue de Marie de Hennezel ce même vendredi 27 octobre de 18h à 19h. L’autrice viendra présenter son dernier ouvrage Vieillir solidaires : chez soi mais avec les autres (R. Laffont), un essai sur une nouvelle forme de « vieillir ensemble » fondée sur les logements communs. Pour cet événement, les inscriptions se font directement sur le site internet d’Atlantia.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-28T05:00:00+02:00

