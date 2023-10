Dédicace Nathalie Saint-Cricq 2 avenue Louis Lajarrige 44500 La baule La baule, 7 octobre 2023, La baule.

Dédicace Nathalie Saint-Cricq Samedi 7 octobre, 10h30 2 avenue Louis Lajarrige 44500 La baule

Samedi 7 octobre de 10h30 à 12h30 à la librairie Lajarrige, Nathalie Saint-Cricq, dédicacera son nouveau roman L’ombre d’un traître aux Éditions de l’Observatoire.

2 avenue Louis Lajarrige 44500 La baule 2 avenue Louis Lajarrige 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 66 91 »}, {« type »: « email », « value »: « librairielajarrige@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/librairielajarrige/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/dedicace-nathalie-saint-cricq-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:30:00+02:00

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:30:00+02:00

LITTRATURE Y|LIBRAIRIELAJARRIGE|DEDICACENATHALIESAINTCRICQ