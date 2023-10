Présentation des coups de coeur 2 avenue Louis Lajarrige 44500 La baule La baule, 5 octobre 2023, La baule.

Présentation des coups de coeur Jeudi 5 octobre, 19h00 2 avenue Louis Lajarrige 44500 La baule

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’automne est là et nos lectures accompagnent la chute des feuilles. Les équipes des librairies Lajarrige et du Pouliguen ont à coeur de vous proposer leurs meilleures découvertes afin de vous guider parmi les multiples sorties de la rentrée littéraire.

Certains prix ont déjà été décernés et nous souhaitons saluer deux lauréats. Tout d’abord, Jean-Baptiste Andrea, prix du roman Fnac pour Veiller sur elle. Ce fut un honneur de le recevoir cette semaine à la librairie Lajarrige et nous espérons que vous avez partagé notre enthousiasme.

En parallèle, le poignant Triste tigre de Neige Sinno aux éditions P.O.L, coup de coeur de Raphaëlle, Claire et Catherine, a été couronné du prestigieux Prix Littéraire du Monde. D’autres prix sont à venir et nous ne manquerons pas de vous en parler avec l’envie, toujours, d’échanger.

Dans cette optique, nous vous proposons une soirée de présentation de nos coups de coeur de la rentrée littéraire, à la librairie Lajarrige le jeudi 5 octobre à 19h.

N’oubliez pas de vous inscrire !

2 avenue Louis Lajarrige 44500 La baule 2 avenue Louis Lajarrige 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 66 91 »}, {« type »: « email », « value »: « librairielajarrige@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/librairielajarrige/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/presentation-des-coups-de-coeur-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T19:00:00+02:00 – 2023-10-06T05:00:00+02:00

2023-10-05T19:00:00+02:00 – 2023-10-06T05:00:00+02:00

CONFRENCONTRE LITTRATURE