Théâtre du verbe à l’Abbaye – Et pourtant j’ai besoin d’amour d’Étienne Coquereau 2 Avenue Le Jouteux Bourgueil, 24 février 2024, Bourgueil.

Bourgueil Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 22:30:00

La masculinité va souvent de pair avec la rétention d’affection, une résistance face aux conversations profondes et intimes. Ce spectacle veut faire entendre des paroles d’hommes et requestionner leur place dans notre société. Parfois la souffrance vécue par certains hommes peut servir de catalyseur pour attirer l’attention sur la nécessité de changement.

De là est née l’idée d’aller chercher les lettres d’hommes envoyées à Menie Grégoire, animatrice de radio sur RTL entre 1967 et 1981. Ils vont parler de leur solitude, d’amour blessé et de sexualité.

2 Avenue Le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



