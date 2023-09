Théatre du verbe : Mercier et Camier 2 Avenue Le Jouteux Bourgueil, 7 octobre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Ça ne devrait rien changer, mais ça changera tout.”

De Samuel Beckett

Mise en scène : Christophe Collin.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 22:30:00. EUR.

2 Avenue Le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



It shouldn’t change anything, but it will change everything?

By Samuel Beckett

Directed by Christophe Collin

No debería cambiar nada, ¿pero lo cambiará todo?

De Samuel Beckett

Dirigida por Christophe Collin

Es sollte nichts ändern, aber es wird alles ändern.?

Von Samuel Beckett

Regie: Christophe Collin

Mise à jour le 2023-09-28 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE