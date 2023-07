Fay ce que vouldras 2 Avenue Le Jouteux Bourgueil, 21 juillet 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Comment bien boire et bien manger ?

Mais aussi comment bien grandir, se laver, s’amuser, s’éduquer, éviter le “cocuage”….

2023-07-21 fin : 2023-07-21 20:15:00. 20 EUR.

2 Avenue Le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



How to eat and drink well

But also how to grow up well, wash, have fun, educate oneself, avoid ?cuckolding?..

¿Cómo comer y beber bien?

Pero también cómo crecer adecuadamente, asearse, divertirse, educarse, evitar la « cornudez »..

Wie kann man gut trinken und gut essen?

Aber auch, wie man richtig aufwächst, sich wäscht, sich amüsiert, sich bildet, Kokurrenzen vermeidet?

