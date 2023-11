Expo vente marché de Noêl de l’AFAL 2 avenue Jean MARTOURET Monistrol-sur-Loire, 18 novembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Expo vente marché de Noêl de l’AFAL , 2 avenue Jean MARTOURET (en face du parking Bouchardon). Nombreuses idées cadeaux, décos de Noêl, tableaux sable coloré, tableaux huile et acrylique, poteries décoratives, foulards de soie..

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

2 avenue Jean MARTOURET

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



AFAL Christmas market sale and exhibition, 2 avenue Jean MARTOURET (opposite the Bouchardon parking lot). Numerous gift ideas, Christmas decorations, colored sand paintings, oil and acrylic paintings, decorative pottery, silk scarves.

Venta y exposición en el mercado de Navidad de AFAL, 2 avenue Jean MARTOURET (frente al aparcamiento Bouchardon). Muchas ideas para regalar, adornos navideños, pinturas de arena coloreada, óleos y acrílicos, cerámica decorativa, pañuelos de seda.

Verkaufsausstellung Weihnachtsmarkt der AFAL, 2 avenue Jean MARTOURET (gegenüber dem Parkplatz Bouchardon). Zahlreiche Geschenkideen, Weihnachtsdekorationen, Bilder mit farbigem Sand, Öl- und Acrylbilder, dekorative Töpferwaren, Seidenschals.

