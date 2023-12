Concours de pétanque – Les amis de la Saint-Jean 2 avenue Jean Jaurès Bessines-sur-Gartempe, 4 décembre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

En doublette, 4 parties. Ouvert à tous. Inscriptions à partir de 14h..

2024-08-31 fin : 2024-08-31 19:00:00. EUR.

2 avenue Jean Jaurès Stade Welsch

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Doubles, 4 games. Open to all. Registration from 2pm.

Dobles, 4 partidos. Abierto a todos. Inscripciones a partir de las 14.00 horas.

Im Doppelpack, 4 Spiele. Offen für alle. Anmeldung ab 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Monts du Limousin