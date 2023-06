Osez le conservatoire ! 2 Avenue Jean-Claude Cayrel Villeneuve-sur-Lot, 19 juin 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Profitez des portes ouvertes pour venir découvrir le conservatoire de musique et de danse Béla Bartok.

Voir le programme détaillé sur www.grand-villeneuvois.fr.

2023-06-19 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

2 Avenue Jean-Claude Cayrel Conservatoire Béla Bartok

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Take advantage of the open house to discover the Béla Bartok Conservatory of Music and Dance.

See the detailed program at www.grand-villeneuvois.fr

Aproveche las jornadas de puertas abiertas para descubrir el Conservatorio Superior de Música y Danza Béla Bartok.

Consulte el programa detallado en www.grand-villeneuvois.fr

Nutzen Sie den Tag der offenen Tür, um das Béla-Bartok-Konservatorium für Musik und Tanz kennenzulernen.

Sehen Sie sich das detaillierte Programm auf www.grand-villeneuvois.fr an

Mise à jour le 2023-06-07 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47