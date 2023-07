A la découverte de la méthode « traditionnelle » 2 Avenue Jacques Preiss Riquewihr, 20 octobre 2023, Riquewihr.

Riquewihr,Haut-Rhin

Le Domaine Dopff au Moulin, pionnier du crémant en Alsace, se propose de vous faire découvrir ou redécouvrir la fameuse « méthode traditionnelle » . Au programme : visite de notre « cathédrale du crémant » suivie d’une dégustation de nos crémants, vins et Grands Crus..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 18:00:00. 0 EUR.

2 Avenue Jacques Preiss

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



The Domaine Dopff au Moulin, pioneer of crémant in Alsace, offers you to discover or rediscover the famous « traditional method ». On the program: visit of our « cathedral of crémant » followed by a tasting of our crémants, wines and Grands Crus.

El Domaine Dopff au Moulin, pionero del Crémant en Alsacia, le invita a descubrir o redescubrir el famoso « método tradicional ». En el programa: una visita a nuestra « catedral del crémant » seguida de una degustación de nuestros crémants, vinos y Grands Crus.

Die Domaine Dopff au Moulin, Pionier des Crémant im Elsass, bietet Ihnen die Möglichkeit, die berühmte « traditionelle Methode » zu entdecken oder wiederzuentdecken. Auf dem Programm steht ein Besuch unserer « Kathedrale des Crémant », gefolgt von einer Verkostung unserer Crémants, Weine und Grands Crus.

