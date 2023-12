Nouveauté! « Bouger en douceur avec bébé » 2 Avenue Gustave Eiffel Andernos-les-Bains, 8 janvier 2024, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08

fin : 2024-02-12

Temps libre Multisports en famille! De la danse, des mouvements doux, tout en étant avec son bébé en portage.

3 cycles de 6 séances proposés par l’ASEJ.

Les lundis de 9h15 à 10h15 pour les parents équipés de leur porte bébé.

Adapté pour les bébés jusqu’à 3 ans.

Payant (12 adultes max.) Inscription au 0556820247 et 0642516461.

2 Avenue Gustave Eiffel Salle de boxe Arts Corporels – ZA

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Andernos-les-Bains