Ateliers de prévention seniors 2 Avenue Gustave Eiffel Andernos-les-Bains, 5 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Ateliers de prévention seniors proposés par le C.C.A.S.

Form’équilibre, à partir du 5 septembre 2023 : les vendredis matin (7 séances) et Sophrologie les mardis matin (10 séances) à la salle d’Arts corporels.

Numérique les mardis matin au Centre administratif.

Centre administratif & salle d’Arts Corporels.

Accès gratuit sur réservation auprès du Centre Communal d’Action Sociale au 05.56.82.92.58.

2023-09-05 fin : 2023-11-07

2 Avenue Gustave Eiffel Salle d’arts corporels

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Senior prevention workshops offered by the C.C.A.S.

Form?équilibre, from September 5, 2023: Friday mornings (7 sessions) and Sophrology Tuesday mornings (10 sessions) at the Salle d?Arts corporels.

Digital on Tuesday mornings at the Administrative Center.

Administrative Center & Body Arts Room.

Free access on reservation with the Centre Communal d?Action Sociale on 05.56.82.92.58

Talleres de prevención para mayores ofrecidos por el C.C.A.S.

Form?équilibre, a partir del 5 de septiembre de 2023: los viernes por la mañana (7 sesiones) y Sofrología los martes por la mañana (10 sesiones) en la Sala de Artes Corporales.

Digital los martes por la mañana en el Centro Administrativo.

Centro Administrativo y Sala de Artes Corporales.

Acceso gratuito previa concertación con el Centre Communal d’Action Sociale en el 05.56.82.92.58

Präventionsworkshops für Senioren, die vom C.C.A.S. angeboten werden.

Form?équilibre, ab dem 5. September 2023: freitags vormittags (7 Sitzungen) und Sophrologie dienstags vormittags (10 Sitzungen) im Raum für Körperkunst.

Digitale Medien dienstags vormittags im Verwaltungszentrum.

Verwaltungszentrum & Raum für Körperkunst.

Kostenloser Zugang nach Anmeldung beim Centre Communal d’Action Sociale unter 05.56.82.92.58

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Andernos-les-Bains