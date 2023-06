ASSOCIATION SHUNYATA 2 Avenue Grassion Cibrand LES VIKINGS 27 Mauguio, 30 juin 2023, Mauguio.

Mauguio,Hérault

Association de développement personnel grâce à la pratique du qi gong, yoga et tai chi, méditation, relaxation, respiration..

2 Avenue Grassion Cibrand

LES VIKINGS 27

Mauguio 34130 Hérault Occitanie



Association of personal development through the practice of qi gong, yoga and tai chi, meditation, relaxation, breathing.

Asociación para el desarrollo personal a través de la práctica de qi gong, yoga y tai chi, meditación, relajación, respiración.

Verein zur persönlichen Entwicklung durch Qi Gong, Yoga und Tai Chi, Meditation, Entspannung und Atmung.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT MAUGUIO-CARNON