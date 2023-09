Spectacle – Les pérégrinations du Père Noël 2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble, 20 décembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Un beau spectacle de Noël sur les aventures du Père Noël dans sa livraison de cadeaux. Par Claire Spieser & Monique Andrès. Dès 5 ans..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 15:45:00. EUR.

2 avenue Georges Ferrenbach

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



A beautiful Christmas show about Santa’s adventures in delivering presents. By Claire Spieser & Monique Andrès. Ages 5 and up.

Un bello espectáculo navideño sobre las aventuras de Papá Noel en el reparto de regalos. Por Claire Spieser y Monique Andrès. A partir de 5 años.

Ein schönes Weihnachtsstück über die Abenteuer des Weihnachtsmanns bei seiner Geschenkelieferung. Von Claire Spieser & Monique Andrès. Ab 5 Jahren.

