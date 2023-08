Spectacle – Le déjeuner chez le lion 2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble, 22 novembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Le lion invite les animaux de la savane à déjeuner. Que va-t-il se passer? Découvrez le lors de ce spectacle musical..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 15:45:00. EUR.

2 avenue Georges Ferrenbach

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



The lion invites the animals of the savannah to lunch. What happens next? Find out in this musical show.

El león invita a comer a los animales de la sabana. ¿Qué pasará después? Descúbrelo en este espectáculo musical.

Der Löwe lädt die Tiere der Savanne zum Mittagessen ein. Was wird passieren? Finde es in diesem Musical heraus.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg