Spectacle – Mon prof est un troll 2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble, 20 septembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Les enfants dès 7 ans peuvent prendre part à ce spectacle où une institutrice absente est remplacée par un troll qui bouleverse la vie de l’école..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 15:50:00. EUR.

2 avenue Georges Ferrenbach

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Children aged 7 and over can take part in this show in which an absent teacher is replaced by a troll who turns school life upside down.

Los niños a partir de 7 años pueden participar en este espectáculo en el que un profesor ausente es sustituido por un trol que pone patas arriba la vida escolar.

Kinder ab 7 Jahren können an dieser Aufführung teilnehmen, in der eine abwesende Lehrerin durch einen Troll ersetzt wird, der das Leben in der Schule auf den Kopf stellt.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg