Grandes histoires pour grandes oreilles 2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble, 6 septembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Lecture d’albums, contes et kamishibaï sur différentes thématiques pour les plus grands dès 3 ans, dans une ambiance cosy et feutrée..

2023-09-06 fin : 2023-09-06 15:30:00. EUR.

2 avenue Georges Ferrenbach

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Book readings, storytelling and kamishibai on different themes for older children aged 3 and over, in a cosy, hushed atmosphere.

Lecturas de libros, cuentacuentos y kamishibai sobre diferentes temas para niños mayores de 3 años, en un ambiente acogedor y silencioso.

Lesung von Alben, Märchen und Kamishibai zu verschiedenen Themen für ältere Kinder ab 3 Jahren in einer gemütlichen und gedämpften Atmosphäre.

