Lire au parc à Kaysersberg 2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble, 12 juillet 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Le temps d’une journée estivale venez prendre part à différentes activités et découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 16:00:00. EUR.

2 avenue Georges Ferrenbach

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Come and take part in various activities and discover or rediscover the pleasure of reading.

Participe en una serie de actividades durante un día de verano y descubra o redescubra el placer de la lectura.

An einem Sommertag können Sie an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen und die Freude am Lesen entdecken oder wiederentdecken.

