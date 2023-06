Rétro gaming 2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble, 15 juin 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Venez vous amuser pendant 2 heures avec des consoles et jeux vidéos vintage. 10 à 16 ans..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 19:00:00. EUR.

2 avenue Georges Ferrenbach

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Come have fun for 2 hours with vintage consoles and video games. ages 10 to 16.

Ven a divertirte durante 2 horas con consolas y videojuegos antiguos. de 10 a 16 años.

Kommen Sie und amüsieren Sie sich zwei Stunden lang mit Vintage-Konsolen und Videospielen. 10 bis 16 Jahre.

Mise à jour le 2023-05-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg