Exposition – Gary Gawlik

Seltz,Bas-Rhin

En 2000, il est devenu de plus en plus important pour moi d’intégrer davantage l’art et la culture dans ma vie.

Avec d’autres artistes qui sont aussi autodidactes, j’ai pu approfondir ma créativité et mes compétences. Mon souhait est de briser les espaces, de créer une autre atmosphère.

Mes matériaux, tout comme mes idées, sont très variés..

2024-01-06 fin : 2024-01-31

2 avenue Général Schneider

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



In 2000, it became increasingly important for me to integrate more art and culture into my life.

With other artists who are also self-taught, I’ve been able to deepen my creativity and skills. My wish is to break up spaces, to create a different atmosphere.

My materials, like my ideas, are very varied.

En 2000, cada vez era más importante para mí integrar más plenamente el arte y la cultura en mi vida.

Con otros artistas también autodidactas, he podido profundizar en mi creatividad y mis habilidades. Mi deseo es romper espacios, crear una atmósfera diferente.

Mis materiales, como mis ideas, son muy variados.

Im Jahr 2000 wurde es für mich immer wichtiger, Kunst und Kultur stärker in mein Leben zu integrieren.

Zusammen mit anderen Künstlern, die ebenfalls Autodidakten sind, konnte ich meine Kreativität und meine Fähigkeiten vertiefen. Mein Wunsch ist es, Räume zu durchbrechen und eine andere Atmosphäre zu schaffen.

Meine Materialien sind, ebenso wie meine Ideen, sehr vielfältig.

